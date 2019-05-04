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Стало известно о переписке дочери Алсу с соперником по «Голосу» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: instagram.com
СМИ рассказали, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу «Голос. Дети», и финалист конкурса из Казахстана Ержан Максим продолжают общаться после скандала вокруг результатов голосования.
Teleprogramma.pro подчеркивает, что Ержан «всегда крайне доброжелательно» говорил о Микелле.
«Причина — в дружбе, зародившейся между маленькими музыкантами», — говорится в сообщении.
В интервью TalkLike Ержан рассказал, что участники шоу продолжают переписку в общем чате в мессенджере даже после скандального финала.
Его мама Гульмира Алибек считает, что Микелла победила благодаря активному голосованию, а не деньгам. По словам женщины, сама Алсу ведет себя скромно и приветливо.
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