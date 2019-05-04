Финалист «Голос. Дети» рассказал, как общается с дочкой Алсу

Фаворит шоу «Голос. Дети» Ержан Максим общается по-дружески с победительницей конкурса дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой. Об этом участник из Казахстана рассказал в интервью каналу TalkLike на YouTube.

Конкурсанты Миша Григорян, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Иван Стариков , Ислам Балкоев и Микелла Абрамова переписываются в мессенджере WhatsApp. На шоу Ержану подарили планшет, что еще больше упростило переписку

По словам мальчика, он не расстроился из-за того, что ему досталось лишь второе место.

Он рассказал о том, что получил огромную поддержку от многих людей, которые пишут ему, чтобы он не расстраивался, тем более что для них именно он победитель.

«Я благодарю этих людей за поддержку. Я встретился с Аллой Пугачевой», — поделился он.

Ержан носит кулон, полученный в качестве награды за свой талант от певицы. По его словам, Пугачева рассказала детям на этой встрече, что видела сон, в котором у Роберта Багратяна была своя группа, Ержан стал мировой звездой, Нино Чеснер — актрисой, а Настя Иванова — певицей. Все четверо вместе с певицей Светланой Лободой , которая была наставником на шоу, были на встрече с Пугачевой в ресторане на Рублевском шоссе.

Певица вручила детям золотые кулоны с буквой «А», выполненные в форме звезды, дипломы и денежные премии из личных средств.

Мать мальчика Гульнара Алибек отозвалась об Алсу как о скромной женщине.

«Не могу сказать, что деньги помогли им выиграть. Возможно, большинство проголосовало за нее», — сказала она о голосовании на шоу и победе Микеллы.

Мама Ержана не стала скрывать, что ее сын был расстроен после оглашения результатов конкурса.