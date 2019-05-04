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Финалист «Голос. Дети» рассказал, как общается с дочкой Алсу 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: @maksim_erjan
Фаворит шоу «Голос. Дети» Ержан Максим общается по-дружески с победительницей конкурса дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой. Об этом участник из Казахстана рассказал в интервью каналу TalkLike на YouTube.
Конкурсанты Миша Григорян, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Иван Стариков, Ислам Балкоев и Микелла Абрамова переписываются в мессенджере WhatsApp. На шоу Ержану подарили планшет, что еще больше упростило переписку
По словам мальчика, он не расстроился из-за того, что ему досталось лишь второе место.
Он рассказал о том, что получил огромную поддержку от многих людей, которые пишут ему, чтобы он не расстраивался, тем более что для них именно он победитель.
«Я благодарю этих людей за поддержку. Я встретился с Аллой Пугачевой», — поделился он.
Ержан носит кулон, полученный в качестве награды за свой талант от певицы. По его словам, Пугачева рассказала детям на этой встрече, что видела сон, в котором у Роберта Багратяна была своя группа, Ержан стал мировой звездой, Нино Чеснер — актрисой, а Настя Иванова — певицей. Все четверо вместе с певицей Светланой Лободой, которая была наставником на шоу, были на встрече с Пугачевой в ресторане на Рублевском шоссе.
Певица вручила детям золотые кулоны с буквой «А», выполненные в форме звезды, дипломы и денежные премии из личных средств.
Мать мальчика Гульнара Алибек отозвалась об Алсу как о скромной женщине.
«Не могу сказать, что деньги помогли им выиграть. Возможно, большинство проголосовало за нее», — сказала она о голосовании на шоу и победе Микеллы.
Мама Ержана не стала скрывать, что ее сын был расстроен после оглашения результатов конкурса.
«После завершения Ержан смотрел на нас и плакал. Он смотрел на нас глазами, полными слез», — сказала она.
Комментарии201
Шоу-бизнес , Иван Стариков , Светлана Лобода , Алла Пугачева
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