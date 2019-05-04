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Наталья Андрейченко рассказала о двух клинических смертях 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Мосфильм
Актриса Наталья Андрейченко, известная ролью Мэри Поппинс, рассказала о двух клинических смертях, которые пережила. Об этом сообщает StarHit.Ru.
Как отмечается, первую клиническую смерть актриса пережила, когда боролась с алкогольной зависимостью. Это произошло, когда она приняла американское лекарство.
"Она (Андрейченко. — Газета.Ru) в считанные секунды могла оказаться в любом месте и совсем не хотела возвращаться. Врачи вернули актрису к жизни, применив электрошок", — говорится в материале.
Уточняется, после этого она смогла справиться с зависимостью. Вторую смерть Андрейченко пережила в 34 года, когда ее сбила машина. Несмотря на прогнозы врачей, актрисе удалось справиться с последствиями произошедшего.
Ранее Наталья Андрейченко резко осудила бывшего мужа за выход в свет с любовницей.
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