Наталья Андрейченко рассказала о двух клинических смертях

Актриса Наталья Андрейченко , известная ролью Мэри Поппинс, рассказала о двух клинических смертях, которые пережила. Об этом сообщает StarHit.Ru.

Как отмечается, первую клиническую смерть актриса пережила, когда боролась с алкогольной зависимостью. Это произошло, когда она приняла американское лекарство.

"Она (Андрейченко. — Газета.Ru) в считанные секунды могла оказаться в любом месте и совсем не хотела возвращаться. Врачи вернули актрису к жизни, применив электрошок", — говорится в материале.

Уточняется, после этого она смогла справиться с зависимостью. Вторую смерть Андрейченко пережила в 34 года, когда ее сбила машина. Несмотря на прогнозы врачей, актрисе удалось справиться с последствиями произошедшего.

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