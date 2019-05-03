«У кого кто глубже *****, у того и дорога»

«Пытается быть царьком»: Пригожин вступился за Алсу и ее дочь после скандала

Продюсер Иосиф Пригожин, который активно высказывается в поддержку Алсу и ее дочери Микеллы и считает происходящее вокруг них травлей, заявил, что российский шоу-бизнес далек от принципов и человечности, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«У кого кто глубже лижет, у того и дорога. Принципы всё равно должны быть человеческие. Нам нужно научиться уважать друг друга. Каждый менеджер, получив определённую позицию в жизни, всегда пытается быть царьком на месте и влиять на судьбы людей», — заявил он, подчеркнув, что люди нередко «пользуются своей должностью с целью кого-то наказать».

Довольно показательной он считает ситуацию с«Евровидением-2019» и несостоявшейся работой певицы. Сначала директор Алсу Сергей Фадеев сообщил, что она будет работать в прямом эфире на конкурсе, объявляя баллы участников конкурса, выставляемые российским жюри, но затем официальный вещатель «Евровидения-2019» — ВГТРК не подтвердил информацию об этом.

«Будет она озвучивать или кто-то другой… Об этом знало небольшое количество людей. А что сделала Алсу, что сделал её ребёнок? Что такую травлю устроили?» — сказал он.

То, что Пригожин называет травлей Алсу, началось после победы в детском конкурсе «Голос» 11-летней Микеллы Абрамовой. Она набрала 56,5% голосов в ходе зрительского голосования.

Однако поклонникам шоу эта победа показалась сомнительной, многие сочли, что голосование за девочку просто организовали благодаря ресурсам и возможностям ее семьи.