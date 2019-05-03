«У кого кто глубже *****, у того и дорога»

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Пригожин описал состояние российского шоу-бизнеса после скандала с Алсу 

Говорит Москва 1 час назад
Пригожин описал состояние российского шоу-бизнеса после скандала с Алсу.
Ранее телеканал «Россия-1» опроверг участие певицы в конкурсе «Евровидение».
Объявлять результаты голосования жюри будет пианист Иван Бессонов, а не Алсу, как ранее сообщал её директор Сергей Фадеев.
В интервью «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин назвал ситуацию вокруг певицы и её дочери Микеллы «травлей». По его мнению, успех российским артистам сейчас обеспечивает только соблюдение определённых правил поведения.
«Шоу-бизнес давно уже разрозненный: лебедь, рак и щука. У кого кто глубже лижет, у того и дорога. Принципы всё равно должны быть человеческие. Нам нужно научиться уважать друг друга. Каждый менеджер, получив определённую позицию в жизни, всегда пытается быть царьком на месте и влиять на судьбы людей. Такое ощущение, что эти обиженные и оскорблённые пользуются своей должностью с целью кого-то наказать.
Любые злые выяснения отношений носят подрывной характер. Я с уважением отношусь к Алсу. Будет она озвучивать [результаты «Евровидения»] или кто-то другой… Об этом знало небольшое количество людей. А что сделала Алсу, что сделал её ребёнок? Что такую травлю устроили?»
Микелла Абрамова выиграла на шоу «Голос. Дети». Позже Первый канал заподозрили в подтасовке результатов под влиянием родителей конкурсантки. По этому факту начали проверку.
«Евровидение-2019» состоится в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.
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Комментарии18
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Фадеев , Сергей Лазарев , Иван Бессонов , Иосиф Пригожин , Москва
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