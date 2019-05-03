«У кого кто глубже *****, у того и дорога»

Пригожин описал состояние российского шоу-бизнеса после скандала с Алсу

Пригожин описал состояние российского шоу-бизнеса после скандала с Алсу.

Ранее телеканал «Россия-1» опроверг участие певицы в конкурсе «Евровидение».

В интервью «Говорит Москва » продюсер Иосиф Пригожин назвал ситуацию вокруг певицы и её дочери Микеллы «травлей». По его мнению, успех российским артистам сейчас обеспечивает только соблюдение определённых правил поведения.

«Шоу-бизнес давно уже разрозненный: лебедь, рак и щука. У кого кто глубже лижет, у того и дорога. Принципы всё равно должны быть человеческие. Нам нужно научиться уважать друг друга. Каждый менеджер, получив определённую позицию в жизни, всегда пытается быть царьком на месте и влиять на судьбы людей. Такое ощущение, что эти обиженные и оскорблённые пользуются своей должностью с целью кого-то наказать.

Любые злые выяснения отношений носят подрывной характер. Я с уважением отношусь к Алсу. Будет она озвучивать [результаты «Евровидения»] или кто-то другой… Об этом знало небольшое количество людей. А что сделала Алсу, что сделал её ребёнок? Что такую травлю устроили?»

Микелла Абрамова выиграла на шоу «Голос. Дети». Позже Первый канал заподозрили в подтасовке результатов под влиянием родителей конкурсантки. По этому факту начали проверку.