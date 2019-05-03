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Семья Алсу прервала молчание после скандала на «Голосе» 

Газета.Ru 55 минут назад
Родственница певицы Алсу высказалась о скандале вокруг победы ее дочери Микеллы Абрамовой на конкурсе "Голос. Дети".
Алсу покинула Россию после скандала на «Голос. Дети»
Триумф Микеллы, за которую проголосовали большинство телезрителей, многие звезды и общественность сочли несправедливой. Залина Сафина, жена брата Алсу, вступилась за девочку у себя в инстаграме и поздравила ее с 11-летинем.
"У этого ребенка музыка в крови, она везде и всегда поет", — рассказывает о Микелле Залина.
Хейтеров юной артистки Сафина обвинила в бесчеловечности.
"Успокойтесь, ведь каждый из нас родитель или будущий родитель и подумайте, каково было бы нашему ребенку, когда его все вокруг травят", — призвала к пониманию она.
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