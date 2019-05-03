Семья Алсу прервала молчание после скандала на «Голосе»

Родственница певицы Алсу высказалась о скандале вокруг победы ее дочери Микеллы Абрамовой на конкурсе "Голос. Дети".

Триумф Микеллы, за которую проголосовали большинство телезрителей, многие звезды и общественность сочли несправедливой. Залина Сафина, жена брата Алсу, вступилась за девочку у себя в инстаграме и поздравила ее с 11-летинем.

"У этого ребенка музыка в крови, она везде и всегда поет", — рассказывает о Микелле Залина.

Хейтеров юной артистки Сафина обвинила в бесчеловечности.