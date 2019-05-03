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Муж Собчак проводит время в обществе Глюкозы на испанском курорте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @mvitorgan
Муж Ксении Собчак на майские праздники отправился на испанский курорт Марбелья вместе с сыном Платоном. Там же находится и светская львица. Ради совместного ребёнка, как известно, звезды сохраняют хорошие отношения. Между тем на испанский курорт высадилась целая армия звезд. Здесь отдыхают друзья актера из «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, кинорежиссер Марюс Вайсберг, музыкант Лева из рок-группы «Би-2». Большую мужскую компанию разбавила очаровательная Глюкоза. Наталья Ионова приехала в Марбелью вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, и дочками Лидой и Верой.
Отметим, что на отдыхе звезды устраивают каждый день турниры по пляжному волейболу. После одного из таких муж Ксении Собчак, который сейчас абсолютно свободен, опубликовал снимок в Instagram, на котором он и Ростислав Хайт очень близко прижимаются к Глюкозе. «После волейбола», — подписал снимок супруг светской львицы. Надо сказать, что фото получилось достаточно откровенным.
При этом всем известно, что муж Глюкозы бизнесмен Александр Чистяков — человек очень ревнивый. Ранее он не раз подчеркивал, что пытался заставить исполнительницу сосредоточиться на домашних заботах. Однако она твердо решила продолжать музыкальную карьеру, сообщает «Комсомольская правда».
Сама Глюкоза отмечала, что три года назад в их отношениях с мужем наступил кризис и они только каким-то чудом не развелись. Впрочем, сейчас все невзгоды в семейных отношениях уже позади. Пара счастлива вместе.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Александр Чистяков , Марюс Вайсберг , Наталья Ионова , Леонид Барац , Ксения Собчак , Ростислав Хаит , Комсомольская правда
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