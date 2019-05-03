Муж Собчак проводит время в обществе Глюкозы на испанском курорте

Отметим, что на отдыхе звезды устраивают каждый день турниры по пляжному волейболу. После одного из таких муж Ксении Собчак, который сейчас абсолютно свободен, опубликовал снимок в Instagram, на котором он и Ростислав Хайт очень близко прижимаются к Глюкозе. «После волейбола», — подписал снимок супруг светской львицы. Надо сказать, что фото получилось достаточно откровенным.

При этом всем известно, что муж Глюкозы бизнесмен Александр Чистяков — человек очень ревнивый. Ранее он не раз подчеркивал, что пытался заставить исполнительницу сосредоточиться на домашних заботах. Однако она твердо решила продолжать музыкальную карьеру, сообщает «Комсомольская правда».

Сама Глюкоза отмечала, что три года назад в их отношениях с мужем наступил кризис и они только каким-то чудом не развелись. Впрочем, сейчас все невзгоды в семейных отношениях уже позади. Пара счастлива вместе.