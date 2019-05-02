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Влад Топалов попал в аварию 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: vladtopalovofficial Instagram
На трассе с машиной певца столкнулся другой автомобиль, так что Топалову теперь предстоит дорогостоящий ремонт.
Певец Влад Топалов рассказал в своем Instagram, что попал в серьезное ДТП. Топалов возвращался из церкви, которая находится за городом, где был на исповеди и причастии. В приподнятом настроении, он ехал обратно в столицу, чтобы собираться в аэропорт, лететь к жене и сыну. Однако на 26 километре трассы в него врезался другой автомобиль.
«Я ехал на "круиз-контроле" 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причем. (Это я для "умников" сразу пишу.) Его подрезали, у него не было выбора. Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично», — описал ситуацию Топалов в соцсети.
По словам певца, за рулем въехавшей в него машины находился пенсионер. Мужчина настолько растерялся и перенервничал, что Топалову пришлось самому за него заполнять бумаги, когда приехали сотрудники ДПС.
Влад добавил, что не злится на мужчину, так как случиться может всякое. Но настроение из-за разбитого автомобиля у него все-таки испортилось.
«Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение… конечно, я педант в отношении машин. Мне нужно чтобы пылинки лишней не было, а тут — вон как. И вот я хожу с кислой миной», — сообщил певец.
Поклонники пожелали Топалову сил и терпения. И благодарить судьбу за то, что он отделался только потертой машиной.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Влад Топалов , ГИБДД
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