Успенская сочла «отстранение» Алсу от Евровидения-2019 местью

Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.

"Это может быть месть, может, кто-то мстит ей. Но почему — мы узнаем позже, по какой причине", — сказала она, добавив, что сейчас "можно рассматривать все варианты".

Успенская прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на программе "Голос. Дети". По ее мнению, ситуация сложилась бы иначе, если бы у ребенка были другие родители.

"Если бы эта девочка не была дочкой Алсу, никто бы даже не обратил внимания и никто не обратил", — отметила певица.

На прошлой неделе Абрамова победила в шоу "Голос. Дети", набрав около 56 процентов голосов, что вызвало недовольство ряда пользователей Сети. Первый канал обратился к специалистам в сфере кибербезопасности и инициировал проверку. Телекомпания отметила, что в ходе голосования были замечены "некоторые аномальности".

Пресс-служба медиахолдинга ВГТРК, являющегося официальным вещателем конкурса в России, ранее сообщила РИА Новости, что результаты голосования жюри на Евровидении-2019 в прямом эфире огласит пианист Иван Бессонов . Тем не менее директор Алсу Сергей Фадеев заявил, что баллы, присужденные участникам конкурса российскими членами жюри, объявит Алсу.