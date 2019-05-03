Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Успенская сочла «отстранение» Алсу от Евровидения-2019 местью 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
"Это может быть месть, может, кто-то мстит ей. Но почему — мы узнаем позже, по какой причине", — сказала она, добавив, что сейчас "можно рассматривать все варианты".
Успенская прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на программе "Голос. Дети". По ее мнению, ситуация сложилась бы иначе, если бы у ребенка были другие родители.
"Если бы эта девочка не была дочкой Алсу, никто бы даже не обратил внимания и никто не обратил", — отметила певица.
На прошлой неделе Абрамова победила в шоу "Голос. Дети", набрав около 56 процентов голосов, что вызвало недовольство ряда пользователей Сети. Первый канал обратился к специалистам в сфере кибербезопасности и инициировал проверку. Телекомпания отметила, что в ходе голосования были замечены "некоторые аномальности".
Пресс-служба медиахолдинга ВГТРК, являющегося официальным вещателем конкурса в России, ранее сообщила РИА Новости, что результаты голосования жюри на Евровидении-2019 в прямом эфире огласит пианист Иван Бессонов. Тем не менее директор Алсу Сергей Фадеев заявил, что баллы, присужденные участникам конкурса российскими членами жюри, объявит Алсу.
Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на песенном конкурсе представит Сергей Лазарев с композицией Scream.
Последние новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Пушков ответил на слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"
Комментарии4
Шоу-бизнес , Евровидение , Сергей Фадеев , Сергей Лазарев , Иван Бессонов , Любовь Успенская , РИА Новости , ВГТРК , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер исполнитель роли Чубакки1
Москва выдвинула обвинение Британии6
«Огромный модернизационный ресурс»6
Опубликованы официальные итоги выборов на Украине29
Фани набирает силу: в зоне поражения сто миллионов человек21
Видео
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-57
Армия Войска
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Наука и техника Наука
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение