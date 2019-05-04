Петросян высказался о своем бегстве из России

«Дурилки вы картонные»: Петросян о своем «побеге» из России

Артист эстрады Евгений Петросян обратился к «журналюгам», которые, по его мнению, постоянно и безнаказанно искажают информацию о нем, в том числе и те сообщения, что артист выкладывает в инстаграме.

«Только я опубликовал фотографию в самолете и написал, что улетаю, как журналюги сделали из этого сенсацию! Дескать, я иммигрировал из России», — написал он.

Как сообщил Петросян, сейчас он находится в Сочи, на гастролях, из России никуда не сбегал, а все, кто это пишет, — «дурилки картонные».

«Вот, что значит можно безнаказанно писать, что угодно! Но времена эти уже заканчиваются!» — написал он.

Два дня назад юморист упоминал о тенденции, когда можно безнаказанно писать о селебрити все что угодно.

Ранее сообщалось, что артист решил уехать из России на майские праздники, устав «от вранья и фальши».