Петросян высказался о своем бегстве из России

Артист эстрады Евгений Петросян обратился к «журналюгам», которые, по его мнению, постоянно и безнаказанно искажают информацию о нем, в том числе и те сообщения, что артист выкладывает в инстаграме.
«Только я опубликовал фотографию в самолете и написал, что улетаю, как журналюги сделали из этого сенсацию! Дескать, я иммигрировал из России», — написал он.
Как сообщил Петросян, сейчас он находится в Сочи, на гастролях, из России никуда не сбегал, а все, кто это пишет, — «дурилки картонные».
«Вот, что значит можно безнаказанно писать, что угодно! Но времена эти уже заканчиваются!» — написал он.
Два дня назад юморист упоминал о тенденции, когда можно безнаказанно писать о селебрити все что угодно.
Ранее сообщалось, что артист решил уехать из России на майские праздники, устав «от вранья и фальши».
Поводом для столь повышенного интереса к артисту стал его развод и последовавший за этим судебный процесс по разделу имущества, а также слухи о новой избраннице. В прошлом году, после 30 лет брака, Петросян расстался с женой Еленой Степаненко.