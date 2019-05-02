ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»

В ВГТРК разъяснили ситуацию с поездкой Алсу на «Евровидение»

Официальный вещатель «Евровидения-2019» — ВГТРК не подтвердил информацию о том, что певица Алсу будет работать в прямом эфире на конкурсе, объявляя баллы участников конкурса, выставляемые российским жюри, передает ТАСС

По данным пресс-службы телеканала, результаты голосования объявит пианист Иван Бессонов , победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, финалист конкурса «Синяя птица».

До этого директор певицы Сергей Фадеев рассказал, что Алсу будет привлечена к освещению конкурса в Москве.

«Алсу не едет в Израиль. Съемки проводятся в студии в Москве во время финала, трансляцию ведет телеканал "Россия"», — сказал он.

Однако позже эта информация не подтвердилась. Многие связывают сложившуюся ситуацию со скандалом на конкурсе на детском шоу «Голос», где победила 11-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. За девочку проголосовало 56,5% зрителей, хотя явным фаворитом конкурса был другой участник. Это стало основанием для подозрений, высказываемых многими пользователями в соцсетях, что победа Абрамовой была подтасована.