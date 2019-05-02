ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»

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В ВГТРК разъяснили ситуацию с поездкой Алсу на «Евровидение» 

Рамблер 44 минуты назад
Официальный вещатель «Евровидения-2019» — ВГТРК не подтвердил информацию о том, что певица Алсу будет работать в прямом эфире на конкурсе, объявляя баллы участников конкурса, выставляемые российским жюри, передает ТАСС.
По данным пресс-службы телеканала, результаты голосования объявит пианист Иван Бессонов, победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, финалист конкурса «Синяя птица».
До этого директор певицы Сергей Фадеев рассказал, что Алсу будет привлечена к освещению конкурса в Москве.
«Алсу не едет в Израиль. Съемки проводятся в студии в Москве во время финала, трансляцию ведет телеканал "Россия"», — сказал он.
Однако позже эта информация не подтвердилась. Многие связывают сложившуюся ситуацию со скандалом на конкурсе на детском шоу «Голос», где победила 11-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. За девочку проголосовало 56,5% зрителей, хотя явным фаворитом конкурса был другой участник. Это стало основанием для подозрений, высказываемых многими пользователями в соцсетях, что победа Абрамовой была подтасована.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Фадеев , Иван Бессонов , ВГТРК , ИТАР-ТАСС
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