«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь

Эксперт Госдумы по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян считает, что Первый канал должен как можно скорее поставить точку в скандальной история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 11-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

По мнению Манукяна, только так можно положить конец травле звездной семьи.

«Хватит травить Алсу и ее дочь, сообщает „Телепрограмма“. Пусть Первый канал разбирается со своим голосованием и делает выводы на будущее. Без реформ не обойтись. Но Алсу и Микелла здесь ни при чем. Хотите критиковать — критикуйте, имеете право. Но хамить и оскорблять права не имеете!» — заявил Манукян.

Финал детского шоу «Голос» состоялся на прошлой неделе. Его результаты вызвали недоумение у многих. За Абрамову проголосовало 56,5% зрителей, хотя явным фаворитом конкурса был другой участник.

В Сети заговорили о «купленной победе» и социальной несправедливости, которую эта история слишком ярко проиллюстрировала.

На победительницу и ее мать обрушился шквал критики и раздражения.

Первый канал инициировал проверку смс-голосования и до ее завершения предпочитает воздерживаться от комментариев.