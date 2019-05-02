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«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь Микеллу 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Эксперты считают, что точку в этом деле должен поставить Первый канал
«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу
Скандал с Алсу и ее дочерью перешел все дозволенные границы, считают политики. Хамство и травлю звездной семьи должны остановить организаторы конкурса «Голос. Дети», убежден эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, пользователи соцсетей пытаются самоутвердиться за счет знаменитостей, однако разобраться в этой истории и подвести финальную черту должен Первый канал.
Эксперт напомнил, что Алсу была первой исполнительницей, кто завоевал на «Евровидении» серебряную награду, поэтому в том, чтобы она объявляла итоги голосования, нет ничего необычного. Общественник призвал остановить травлю певицы и ее дочери Микеллы Абрамовой.
«Хватит травить Алсу и ее дочь. Пусть "Первый канал" разбирается со своим голосованием и делает выводы на будущее. Без реформ не обойтись. Но Алсу и Микелла здесь ни при чем. Хотите критиковать — критикуйте, имеете право. Но хамить и оскорблять права не имеете!», — негодует Манукян.
Напомним, 1 мая представитель Алсу Сергей Фадеев рассказал, что певице предстоит объявить баллы от России на вокальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Израиле. Однако позже в пресс-службе ВГТРК опровергли данные сведения. Эта почетная миссия на конкурсе будет доверена юному пианисту Ивану Бессонову.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Фадеев , Иван Бессонов , Госдума , Первый канал , ВГТРК
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