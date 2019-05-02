«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь Микеллу

Эксперты считают, что точку в этом деле должен поставить Первый канал

Скандал с Алсу и ее дочерью перешел все дозволенные границы, считают политики. Хамство и травлю звездной семьи должны остановить организаторы конкурса «Голос. Дети», убежден эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, пользователи соцсетей пытаются самоутвердиться за счет знаменитостей, однако разобраться в этой истории и подвести финальную черту должен Первый канал.

Эксперт напомнил, что Алсу была первой исполнительницей, кто завоевал на «Евровидении» серебряную награду, поэтому в том, чтобы она объявляла итоги голосования, нет ничего необычного. Общественник призвал остановить травлю певицы и ее дочери Микеллы Абрамовой.

«Хватит травить Алсу и ее дочь. Пусть "Первый канал" разбирается со своим голосованием и делает выводы на будущее. Без реформ не обойтись. Но Алсу и Микелла здесь ни при чем. Хотите критиковать — критикуйте, имеете право. Но хамить и оскорблять права не имеете!», — негодует Манукян.