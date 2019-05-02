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Проспорил. Ченнинг Татум выложил голое фото 

Рамблер 1 час назад
Американский актёр, продюсер и модель 39-летний Ченнинг Татум потряс воображение поклонниц откровенным фото, которое он выложил в Instagram.
На нем мужчина голый, как и полагается в душе, где, собственно, и сделано фото.
Мужское достоинство актер прикрывает руками.
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Как признался Татум, поделиться фото он был вынужден после того, как проиграл своей девушке, британской певице Джесси Джей в Дженгу.
Игра заключается в том, чтобы по очереди извлекать блоки из основания башни так, чтобы она не рухнула.
«Проигравший должен был опубликовать фотографию, которую выбрал другой человек (Джессика Корниш). Я никогда больше не буду играть с ней в Дженгу», — написал Татум.
Однако поклонницы актера все же тешут себя надеждами, что игра будет продолжена.
Шоу-бизнес , Видео
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