Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода

Телеведущая Ксения Собчак и ее экс-супруг актер Максим Виторган вместе отдыхали на испанском курорте Марбелья. Они проводили время вместе ради сына Платона, сообщает сайт kp.ru.
Несмотря на расставание, они сохранили хорошие отношения. Виторган приехал на курорт с ребенком, позже здесь же оказалась Собчак.
В марте Виторган и Собчак решили расстаться. Говоря о причинах случившегося, Собчак заявила, что они не смогли сохранить свою любовь, при этом она не стала упоминать о романе с режиссером Константином Богомоловым.
скриншот Instagram Stories Ксении Собчак и Максима Виторгана
О личной жизни Виторгана после развода до недавнего времени ничего не сообщалось. Однако недавно поклонники увидели, как он заходил в подъезд с "прекрасной дамой блонд", несущей чемодан, и рассказали об этом в соцсетях. Имя таинственной спутницы пока неизвестно.