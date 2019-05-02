Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода

Ради сына. Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе

Несмотря на расставание, они сохранили хорошие отношения. Виторган приехал на курорт с ребенком, позже здесь же оказалась Собчак.

В марте Виторган и Собчак решили расстаться. Говоря о причинах случившегося, Собчак заявила, что они не смогли сохранить свою любовь, при этом она не стала упоминать о романе с режиссером Константином Богомоловым

скриншот Instagram Stories Ксении Собчак и Максима Виторгана

О личной жизни Виторгана после развода до недавнего времени ничего не сообщалось. Однако недавно поклонники увидели, как он заходил в подъезд с "прекрасной дамой блонд", несущей чемодан, и рассказали об этом в соцсетях. Имя таинственной спутницы пока неизвестно.