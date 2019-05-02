Актер Станислав Садальский рассказал своим подписчикам в Instagram о разграблении могилы его подруги, актрисы Ирины Макаровой, которая находится на Ваганьковском кладбище в Москве. Преступники украли надгробие из дорогого цветного металла.
Ирина Макарова ушла из жизни в 2016 году, но лишь недавно училиями ее дочери на могиле Макаровой установили дорогой постамент, который похитили злоумышленники. Станислав Садальский решил помочь девушке и разместил информацию о краже на своей странице. Многие подписчики актера не поверили, что можно поступить настолько кощунственно и украсть чужое надгробие.
Как выяснилось, этот случай похищения надгробия далеко не единственный на Ваганьковском кладбище. Сотрудники охраны объяснили, что в штате работает всего шесть человек, которые физически не могут контролировать большую территорию кладбища.
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