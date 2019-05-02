Садальский сообщил о разграблении могилы актрисы Ирины Макаровой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 1 Май 2019 в 9:06 PDT Ирина Макарова ушла из жизни в 2016 году, но лишь недавно училиями ее дочери на могиле Макаровой установили дорогой постамент, который похитили злоумышленники. Станислав Садальский решил помочь девушке и разместил информацию о краже на своей странице. Многие подписчики актера не поверили, что можно поступить настолько кощунственно и украсть чужое надгробие.

Как выяснилось, этот случай похищения надгробия далеко не единственный на Ваганьковском кладбище. Сотрудники охраны объяснили, что в штате работает всего шесть человек, которые физически не могут контролировать большую территорию кладбища.

Читайте также: Садальский сравнил отрекшегося от престола императора Японии с Путиным