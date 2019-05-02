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Турция доконала: Малышева о своем пугающем ожирении 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как борется с лишним весом после поездки на отдых.
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У себя в инстаграме Елена Малышева воскликнула, что Турция ее "доконала", и теперь несколько дней ей придется худеть.
"Месяц назад мой вес был 73,5 кг. Я знаю, что я поправилась. Надеюсь, что на два кг. Не больше!" — эмоционально пишет она.
Не все фолловеры согласны, что Малышевой нужно сбрасывать вес.
"Куда вам еще худеть?! у вас и так одна голова", — возмущается одна из подписчиц.
Ранее Елена Малышева опубликовала на своей страничке в социальной сети упражнения для "потрясающего секса". Эти тренировки она порекомендовала выполнять вдвоем с партнером.
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