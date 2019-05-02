Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей отца

Супруга Евгения Алдонина Ольга старается всячески оказать поддержку Вере — дочери Юлии Началовой. Девочка проводит майские праздники в обществе отца и его новой жены.

Ольга Алдонина выложила в своем Instagram сторис с их совместной прогулки в парке. Семья отдыхала около стадиона «Лужники». Подписчики Ольги восхитились мудростью женщины и тем, как она окружает заботой и теплом девочку.

Известно, что после смерти Юлии Началовой ее дочь Вера живет с бабушкой и дедушкой, однако отец девочки Евгений Алдонин старается проводить с ней как можно больше времени и помогать.

Ранее сообщалось, что дочь Началовой посвятила ей песню «The One I Love» («Тот, которого я люблю»). Девочка исполнила конпозицию на концерт памяти певицы, который состоялся 24 апреля.