На «Евровидении» ввели новое правило

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На «Евровидении» изменили правила участия 

ТК «Звезда» + ещё 3 4 часа назад
Участников Евровидения обязали сдать анализ крови перед конкурсом.
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Новое правило предстоит соблюдать участникам песенного конкурса «Евровидение» в этом году. Всем исполнителям предстоит сдать кровь, чтобы выступить на первенстве.
Представитель от России на «Евровидении» Сергей Лазарев уже прошел эту процедуру.
Он пояснил, что сдать кровь необходимо для того, чтобы организация, выступающая спонсором конкурса, могла определить, сколько в одном человеке национальностей. Процедуру внедрили, чтобы показать единство всех участников.
«Мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано», — рассказал Лазарев StarHit.
Певец добавил, что ему самому интересно, какие в нем текут крови.
Напомним, конкурс пройдет в Израиле с 14 по 18 мая, где Сергей Лазарев поборется с остальными участниками за победу с песней «Scream».
Ранее сообщалось, что на сайте «Евровидения-2019» появились имена членов российского жюри, которые будут оценивать конкурсантов в этом году.
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Комментарии23
Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Сергей Лазарев , StarHit
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