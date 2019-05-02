Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская обвинила Первый канал в том, что он вырезал из эфира ее выступление на премии «Шансон года». Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram.

«Просто из телевизионной версии меня вырезали. Только что позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)! То есть я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления…» — написала Самбурская.

По ее предположению, она не попала в эфир из-за того, что в свое время отказалась бесплатно участвовать в шоу „Три аккорда“. Тогда ее якобы „предупреждали о последствиях“.

Также актриса рассказала, что во время съемок шоу „Без страховки“ (2015 год) она повредила себе обе ноги, три недели лечилась, а телеканал якобы „даже не предложил погасить мои медицинские счета“.