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Самбурскую вырезали из эфира Первого канала 

Ura.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Актриса Настасья Самбурская обвинила Первый канал в том, что он вырезал из эфира ее выступление на премии «Шансон года». Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram.
«Просто из телевизионной версии меня вырезали. Только что позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)! То есть я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления…» — написала Самбурская.
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Сегодня на первом канале коказали премию "Шансон года", 20 апреля, в Кремлёвском дворце, я получила в номинации "Открытие" и спела со сцены «Алёша, Ша!". Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали. Только что, позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)! То есть, я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления, хотя премию присуждают по итогам народного голосования, а значит, слушателям моя песня понравилась! @iuriiaksiuta siuta, знаю, вы не впервые принимаете такие, унизительные для артистов решения. Знаю, это точно повторится, раз не нравлюсь, просто я не из тех, кто будет молчать о несправедливости. Думаю, это те самые последствия, о которых меня предупреждали, когда я оказалась БЕСПЛАТНО сниматься в шоу "Три аккорда". Феодальные отношения простираются дальше: в результате моего участия в шоу первого канала "Без страховки" (2015), когда я повредила обе ноги и на три недели выпала из рабочего процесса, канал даже не предложил погасить мои медицинские счета. Артисты для вас просто пушечное мясо и мне надоело с этим мириться! Я вложила много, душевных и не только, сил в выступление на Шансоне и по-моему, неплохо выступила? поддержите пожалуйста 😞

Публикация от  НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

По ее предположению, она не попала в эфир из-за того, что в свое время отказалась бесплатно участвовать в шоу „Три аккорда“. Тогда ее якобы „предупреждали о последствиях“.
Также актриса рассказала, что во время съемок шоу „Без страховки“ (2015 год) она повредила себе обе ноги, три недели лечилась, а телеканал якобы „даже не предложил погасить мои медицинские счета“.
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Шоу-бизнес , Настасья Самбурская
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