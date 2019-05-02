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Не хуже Волочковой: Полина Гагарина продемонстрировала идеальный шпагат в прыжке 

Teleprogramma.pro + ещё 6 19 минут назад
Фото: РИА Новости
На отдыхе в Дубае певица решила исполнить занятный трюк.
Полина Гагарина последние два месяца работала не покладая рук. Она даже приняла участие в китайском шоу Singer и смогла дойти до финала. На поездки и подготовку к выступлениям певица тратила много сил, поэтому ближе к майским праздникам она с семьей отправилась в отпуск. На этот раз артистка предпочла Мальдивам Дубай. Девушка сначала расстроилась, так как заболела, но потом ей стало лучше.
В жаркой стране Полина решила сделать фото на фоне знаменитого отеля в виде парусника и чуть не столкнулась с Ксенией Бородиной, которая тоже отдыхает в ОАЭ. Одного снимка в бикини певице показалось мало, поэтому она устроила целую фотосессию. Чтобы впечатлить пользователей сети, Гагарина продемонстрировала настоящий трюк. Она в прыжке сделала идеальный шпагат, а также вытянула руки в стороны для больше эффекта.
«Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот «трюк» под названием Полина Вандам Гагарина», — написала с иронией артистка.
Поклонники пришли в восторг от фото. Они привыкли, что такой растяжкой может похвастаться лишь Анастасия Волочкова, но оказалось, что у балерины есть соперница.
«Выглядит очень натурально», «Не верится как-то. Полина, нужно видео доказательство», «Волочкова кусает локти. Респект!», «Волочкова начала нервничать», «Фотошоп 100%. Чувство юмора у Полины отличное», — прокомментировали пост подписчики.
Отметим, что ранее певицу подвергли критике за излишнюю худобу. Теперь же Полина показала, что она не просто стройная, а каждая мышца ее тела прокачана в спортзале. Не дает скучать певице и ее дочка Мия, которая недавно отметила день рождения. Двухлетняя малышка начала употреблять нецензурные слова. Это шокировало артистку. Теперь она ищет способ, чтобы найти общий язык с ребенком. Ее беспокоит тот факт, что девочка часто капризничает.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Ксения Бородина , Полина Гагарина , Дубай
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