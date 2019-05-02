Не хуже Волочковой: Полина Гагарина продемонстрировала идеальный шпагат в прыжке

На отдыхе в Дубае певица решила исполнить занятный трюк.

Полина Гагарина последние два месяца работала не покладая рук. Она даже приняла участие в китайском шоу Singer и смогла дойти до финала. На поездки и подготовку к выступлениям певица тратила много сил, поэтому ближе к майским праздникам она с семьей отправилась в отпуск. На этот раз артистка предпочла Мальдивам Дубай. Девушка сначала расстроилась, так как заболела, но потом ей стало лучше.

В жаркой стране Полина решила сделать фото на фоне знаменитого отеля в виде парусника и чуть не столкнулась с Ксенией Бородиной , которая тоже отдыхает в ОАЭ . Одного снимка в бикини певице показалось мало, поэтому она устроила целую фотосессию. Чтобы впечатлить пользователей сети, Гагарина продемонстрировала настоящий трюк. Она в прыжке сделала идеальный шпагат, а также вытянула руки в стороны для больше эффекта.

«Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот «трюк» под названием Полина Вандам Гагарина», — написала с иронией артистка.

Поклонники пришли в восторг от фото. Они привыкли, что такой растяжкой может похвастаться лишь Анастасия Волочкова , но оказалось, что у балерины есть соперница.

Отметим, что ранее певицу подвергли критике за излишнюю худобу. Теперь же Полина показала, что она не просто стройная, а каждая мышца ее тела прокачана в спортзале. Не дает скучать певице и ее дочка Мия, которая недавно отметила день рождения. Двухлетняя малышка начала употреблять нецензурные слова. Это шокировало артистку. Теперь она ищет способ, чтобы найти общий язык с ребенком. Ее беспокоит тот факт, что девочка часто капризничает.