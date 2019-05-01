РПЦ отказалась развенчать Петросяна и Степаненко

Как сообщил источник, Петросян просил расторгнуть церковный брак со Степаненко.

"Несмотря ни на что, Петросян и Степаненко — муж и жена перед Богом. Хотя они и разведены судом, у них остался церковный брак", — рассказал иерей Андрей Дорохин.

Он пояснил, что отказ в развенчании был получен потому, что в церковь обратилась сторона, виновная в распаде семьи.

Ранее муза артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова негативно высказалась о его бывшей жене Елене Степаненко.