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РПЦ отказалась развенчать Петросяна и Степаненко 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Церковь отказала Евгению Петросяну в развенчании с Еленой Степаненко, сообщает сайт kp.ru.
Петросян остался без средств к существованию
Как сообщил источник, Петросян просил расторгнуть церковный брак со Степаненко.
"Несмотря ни на что, Петросян и Степаненко — муж и жена перед Богом. Хотя они и разведены судом, у них остался церковный брак", — рассказал иерей Андрей Дорохин.
Он пояснил, что отказ в развенчании был получен потому, что в церковь обратилась сторона, виновная в распаде семьи.
Ранее муза артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова негативно высказалась о его бывшей жене Елене Степаненко.
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