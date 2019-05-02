Киркоров выступил против Пугачевой в скандале с шоу «Голос»

Российский певец Филипп Киркоров решил поддержать дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, которая подверглась резкой критике после победы в проекте «Голос. Дети».

На праздновании своего 52-летия, Киркоров выступил с речью перед аудиторией, обратившись к детям Елены Север и Владимира Киселева, которые занимаются музыкой. Он привел в пример дочь Алсу, передает kp.ru.

«Посмотрите, что произошло с дочкой Алсу Микеллой. Ведь девочка эта — не самая плохая певица. Но вот посмотрите на ее примере, что творят с детьми известных людей и их родственниками», — заявил артист.

Напомним, ранее певица Алла Пугачева решила утешить детей, которые проиграли в шоу «Голос» дочери Алсу Микелле Абрамовой, и сводила их в ресторан. Там она вручила им награду своего имени. Позже Светлана Лобода показала видео со встречи Пугачевой с детьми.

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие сочли ее первое место незаслуженным, в том числе представители российской эстрады.