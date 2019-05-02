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Алсу сделает заявление о скандале с победой дочери на детском «Голосе» 

Газета.Ru + ещё 9 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская певица Алсу (Алсу Абрамова) готовит заявление по поводу скандала с победой ее дочери Микеллы на шоу "Голос. Дети". Об этом сообщают "Актуальные новости" со ссылкой на пресс-секретаря певицы Нину Пономареву.
Пономарева рассказала, что певице "неприятна" травля Микеллы. При этом представитель не смогла назвать точную дату заявления Алсу о скандале, отметив, что артистка выступит, когда посчитает нужным.
Ранее сообщалось, что на защиту дочери Алсу после скандала на "Голосе" встала сестра Гуфа.
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