Алсу сделает заявление о скандале с победой дочери на детском «Голосе»

Российская певица Алсу (Алсу Абрамова) готовит заявление по поводу скандала с победой ее дочери Микеллы на шоу "Голос. Дети". Об этом сообщают "Актуальные новости" со ссылкой на пресс-секретаря певицы Нину Пономареву.

Пономарева рассказала, что певице "неприятна" травля Микеллы. При этом представитель не смогла назвать точную дату заявления Алсу о скандале, отметив, что артистка выступит, когда посчитает нужным.