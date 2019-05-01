Скандал на шоу «Голос. Дети» возник из-за жадности руководства «Первого канала». Об этом заявил музыкальный продюсер Андрей Разин.
«Я понял, что на «Первом канале» главное — деньги. Почему этот проект столько просуществовал? То, что произошло на детском «Голосе» — это отмывание денег. Оно и понятно: нужно кормить 2,5 тысячи сотрудников», — заявил Разин главному редактору argumenti.ru Андрею Угланову.
Также музыкальный продюсер подчеркнул, что инцидент с проектом обязательно ударит по доверию россиян и скажется на политике страны.
Победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала почти в два раза больше голосов, чем остальные финалисты шоу. Зрители усомнились в справедливости результатов голосования и обвинили семью Абрамовых в подкупе голосов. Многие артисты также раскритиковали итоги голосования, а «Первый канал» начал проверку и привлек к ней партнера Интерпола — Group-IB, который выяснит, действительно ли итоги голосования были куплены.