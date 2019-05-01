Продюсер «Ласкового мая» обвинил «Первый канал» в отмывании денег на детях

Скандал на шоу «Голос. Дети» возник из-за жадности руководства «Первого канала». Об этом заявил музыкальный продюсер Андрей Разин

«Я понял, что на «Первом канале» главное — деньги. Почему этот проект столько просуществовал? То, что произошло на детском «Голосе» — это отмывание денег. Оно и понятно: нужно кормить 2,5 тысячи сотрудников», — заявил Разин главному редактору argumenti.ru Андрею Угланову.

Также музыкальный продюсер подчеркнул, что инцидент с проектом обязательно ударит по доверию россиян и скажется на политике страны.