Появились подробности голосования работников военного завода за дочь Алсу

Работники венного завода в Курске не знали, за кого отправляют СМС во время финального голосования в шоу «Голос. Дети», где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Источник, знакомый с ситуацией на заводе ОАО «Авиаавтоматика», сообщил в одном из закрытых пабликов, что около 500 сотрудников предприятия в день финала шоу собрали в заводском ДК и пообещали выдать по 3 тыс. рублей. 2 тыс. предназначались для оплаты СМС (40 сообщений по 50 руб.), а 1 тыс. рублей — за само участие.

Людям заранее не сообщили, за кого они должны были голосовать. Они смотрели художественный фильм, который дважды ставился на паузу, а работникам сообщали номер телефона, на который следовало оправить по 20 СМС, максимально допустимое правилами конкурса число сообщений с одного телефона. Таким образом собравшиеся сотрудники могли принять участие в голосовании в финале и суперфинале телепроекта.

У 500 сотрудников завода была возможность отправить 10 тыс. СМС за победителя шоу «Голос». Если допустить, что все они были отданы за Микеллу, то один только курский завод мог принести ей около 10% всех СМС-голосов. Всего за дочь Алсу было отправлено 109 тыс. СМС. Для сравнения, за Валерия Кузакова отправили всего 35 тыс. СМС, а за Ержана Максима — 62,7 тыс. СМС.

Как сообщил источник, не все участники голосования получили ожидаемые гонорары: так, к примеру, некоторые кладовщики получили деньги только на СМС. Автор сообщения предполагает, что деньги могли осесть в карманах организаторов голосования.

Напомним, что «Первый канал» уже инициировал проверку голосования на шоу «Голос. Дети» и привлек международную компанию Group-IB — партнера Интерпола , специализирующуюся на предотвращении кибератак и сложных цифровых расследованиях. Гендиректор Group-IB Илья Сачков рассказал газете ВЗГЛЯД, что им предстоит «проанализировать массив BIG DATA, то есть данные по звонкам и СМС, с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов».

Возможно, IT-специалисты смогут выявить и «курскую аномалию» в результатах голосования в суперфинале проекта.

Напомни, ранее стало известно, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее — ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети».