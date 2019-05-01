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Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение» 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
По его словам, в 2016 году Сергей Лазарев проиграл на "Евровидении" из-за "политических нюансов".
Он также добавил, что уйдет с арены конкурса, если подобная ситуация повторится.
Киркоров подчеркнул, что тогда члены жюри во многих странах принципиально давали России ноль баллов.
Ранее сообщалось, что Киркоров и мировая поп-звезда Мадонна станут соседями на международном конкурсе "Евровидение".
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