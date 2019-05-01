Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".

По его словам, в 2016 году Сергей Лазарев проиграл на "Евровидении" из-за "политических нюансов".

Он также добавил, что уйдет с арены конкурса, если подобная ситуация повторится.

Киркоров подчеркнул, что тогда члены жюри во многих странах принципиально давали России ноль баллов.