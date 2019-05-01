Чичерина одернула Макаревича в ответ на слова о паспортах для Донбасса

Лидер группы «Машина времени» написал в Facebook , что «в порядке приоритетов» правительству следует заняться жизнью сотен тысяч россиян, без дорог, больниц и школ, «с сортирами во дворах». Но отметил, что внимание к жителям Донбасса его «безусловно трогает».

Юлия Чичерина ответила ему в Instagram . Она написала, что Макаревича нужно отправить в зону конфликта, чтобы он рассказал жителям «почему он не хочет спасать своих».

«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями», — написала певица.

По ее мнению, музыкант не сможет смыть позор за такие заявления, даже если «переобуется» и проявит чудеса героизма, уничтожая фашистов. Однако, по ее мнению, «пара выстрелов над головой» могли бы существенно изменить убеждения Макаревича.

Дискуссия возникла на фоне указа об упрощении получения российских паспортов для жителей некоторых территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.