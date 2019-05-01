Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном Алсу

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном Алсу Рафаэлем Абрамовым. В Instagram он опубликовал снимок, на котором изображена группа культуристов. Однако среди них выделяется один молодой человек с животиком и далеко не спортивного телосложения. «Сын Алсу», — подписал снимок Рустам Солнцев, намекнув на недавний скандал, связанный с дочерью звездной исполнительницы Микеллой.

Напомним, что девочка одержала победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети». Однако после ее успеха в обществе разразил скандал. Многие посчитали, что победы заслуживала вовсе не 11-летняя девочка, а певец из Казахстана Ержан Максим.

В итоге сейчас Первый канал с помощью специалистов из-за рубежа проводит расследование. Не исключено, что за ребенка был вброс голосов. Она набрала вдвое больше, чем ближайший преследователь. Даже в руководстве «первой кнопки» признали этот результат аномальным.

Многие звезды шоу-бизнеса высказалась за пересмотр итогов конкурса. Они также считают, что Микелла Абрамова не заслуживала победы. Между тем в ближайшее время Алсу обещала прервать молчание и прокомментировать скандальную ситуацию, в которой оказалась замешана ее дочь.