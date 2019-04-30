Проверка результатов голосования в шоу «Голос. Дети» может занять до месяца

Проверка международной компанией Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, результатов голосования на шоу "Голос. Дети" может занять до одного месяца. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщала ТАСС, что Group-IB будет привлечена для расследования ситуации, сложившейся вокруг финала шоу "Голос. Дети".

"В проверке результатов голосования шоу "Голос. Дети" задействованы 15 наших сотрудников, они приступили к работе вечером 28 апреля. Выяснение всей необходимой информации может занять до месяца", — цитирует пресс-служба слова гендиректора и основателя Group-IB Ильи Сачкова.

Он пояснил, что компании предстоит провести анализ технической возможности вмешательства в систему выборов победителя проекта.

"Таким образом, мы сможем ответить на вопрос, достаточно ли используемая система безопасна, чтоб обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований", — отметил Сачков.

Кроме того, специалисты проанализируют "массив "больших данных", то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов".

Ранее сообщалось, что Первый канал проведет проверку итогов голосования на музыкальном шоу "Голос. Дети". Как пояснили ТАСС в пресс-службе телеканала, во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности, однако выводы можно будет делать только после детальной проверки.