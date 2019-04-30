Голоса за дочь Алсу покупали на военном заводе

Сотрудников военного завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее — ОАО «Прибор») в Курской области обязали голосовать за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети», подтвердили источники газете ВЗГЛЯД.

По оценкам, около 500 человек собрали и попросили проголосовать, также им оплатили расходы и выплатили небольшие бонусы, сообщили источники газеты ВЗГЛЯД.

Слухи об участии работников «Прибора» в скандале ранее появились в курских СМИ. Сообщалось, что работникам завода в обязательном порядке было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.

«Процесс жестко контролировался», — сообщали пользователи соцсетей.

Утверждалось, что работникам было поручено отправить по 20 СМС в начале и в конце передачи. После этого их премировали по 1 тыс. рублей.

Ранее «Московский комсомолец» также сообщил, что сотрудников ГК «Авилон» , где работают около 11 тыс. человек, массово агитировали голосовать за Микеллу Абрамову в финале их начальники. Также в этом участвовали якобы сотрудники фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (1 тыс. работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тыс. человек).

Ранее Первый канал сообщил о начале собственного расследования из-за скандала вокруг голосования на шоу «Голос. Дети». К проверке привлечена международная компания Group-IB — партнер Интерпола

Скандал разгорелся после победы 10-летней Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и начали собирать подписи за пересмотр финала проекта.