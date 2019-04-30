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Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения 

Газета.Ru + ещё 18 30 апреля 2019
Фото: Газета.Ru
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга — поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
У себя в инстаграме звезда опубликовала фотографию Киркорова и оставила доброе и дерзкое пожелание. "С днем рождения, дружище! Будь здоров, счастлив и "Я"кай как можно дольше", — написала она артисту, празднующему 52-летие.
Сама Алла Пугачева недавно отметила юбилей — ей исполнилось 70 лет. Филипп Киркоров активно участвовал в поздравлениях звезды, а на вечеринку в честь дня рождения Пугачева пришла в украшении — подарке от Киркорова, оцениваемом в 80 млн руб.
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Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , Алла Пугачева
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