Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

У себя в инстаграме звезда опубликовала фотографию Киркорова и оставила доброе и дерзкое пожелание. "С днем рождения, дружище! Будь здоров, счастлив и "Я"кай как можно дольше", — написала она артисту, празднующему 52-летие.

Сама Алла Пугачева недавно отметила юбилей — ей исполнилось 70 лет. Филипп Киркоров активно участвовал в поздравлениях звезды, а на вечеринку в честь дня рождения Пугачева пришла в украшении — подарке от Киркорова, оцениваемом в 80 млн руб.