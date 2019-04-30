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«У Андрея проблемы с психикой»: Разин безрезультатно водит Губина по врачам 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Звезда 90-х сильно изменился после смерти родителей.
30 апреля кумиру молодежи 90-х Андрею Губину исполняется 45 лет. Много лет артист не выступает и практически не общается с журналистами. Последний раз Губина видели в компании молодой возлюбленной в Таиланде.
О проблемах со здоровьем любит говорить сам Андрей. По словам артиста, у него все время болит и чешется лицо. Впрочем, друзья и знакомые звезды 90-х уверены, что свою болезнь он выдумал сам. Проблемы у Губина, скорее, не физического, а психологического характера, уверены они. Они начали возникать после смерти его родителей.
Андрей потратил много денег на врачей и обследования. При этом медики так и не нашли у него никаких отклонений от нормы.
«У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Мы его водили по врачам, они ничего не нашли», — цитирует продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина газета «Комсомольская правда».
Он отмечает, что в последнее время с Губиным стало невозможно разговаривать — он стал агрессивным. При этом артист никогда не употреблял наркотики и не делал пластических операций. Сейчас, по словам продюсера, Губин не хочет ни с кем общаться.
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Шоу-бизнес , Андрей Разин , Андрей Губин , Комсомольская правда , Таиланд
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