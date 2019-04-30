Ведущий «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев в беседе с журналистами канала «360», назвал обстоятельства, которые могут толкнуть его отказаться вести последующие выпуски шоу. По его словам, ситуация со скандальной победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне проекта должна задеть его лично.
Нагиев подчеркнул, что ему из СМИ стало известно о том, что на предприятия поступали письма с просьбами агитировать сотрудников проголосовать за дочь популярной артистки.
«Но я не третейский судья и я не берусь сказать, что это нарушение правил голосования. Я так же, как и вы, в некотором недоумении», — заявил щоумен.
По его словам, организаторам конкурса в будущем необходимо исключить возможность предвзятого голосования. Только в этом случае он останется ведущим следующего сезона.
«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — отметил Нагиев.
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, стала победительницей 6-го сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале, набрав после финального испытания 56,5% зрительских голосов. В Сети называют победу «купленной», поскольку Абрамовой не было среди «народных фаворитов». Ранее голосовать за девочку призывала Алсу, а также звёзды шоу-бизнеса. «Московский комсомолец» написал, что отправлять СМС в поддержку дочери популярной артистки агитировали сотрудников автомобильной группы «Авилон», фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» и производителя овощей «Агро-инвест». Первый канал инициировал проверку результатов голосования.