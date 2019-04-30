«У меня сильные сомнения..»: Нагиев удивил заявлением после скандала на «Голосе»

Ведущий «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев в беседе с журналистами канала «360», назвал обстоятельства, которые могут толкнуть его отказаться вести последующие выпуски шоу. По его словам, ситуация со скандальной победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне проекта должна задеть его лично.

Нагиев подчеркнул, что ему из СМИ стало известно о том, что на предприятия поступали письма с просьбами агитировать сотрудников проголосовать за дочь популярной артистки.

«Но я не третейский судья и я не берусь сказать, что это нарушение правил голосования. Я так же, как и вы, в некотором недоумении», — заявил щоумен.

По его словам, организаторам конкурса в будущем необходимо исключить возможность предвзятого голосования. Только в этом случае он останется ведущим следующего сезона.

«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — отметил Нагиев.