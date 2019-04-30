Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

За несколько дней до смерти 51-летний кинорежиссер перенес инсульт.

Лос-Анджелесе не стало режиссера Джона Дэниела Синглтона. Об этом написал журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи.

Напомним, за несколько дней до смерти у Синглтона случился инсульт. Врачи ввели его в медикаментозную кому и постоянно следили за его состоянием, но не обнаружили никаких признаков его улучшения. Режиссера не стало в больнице, он умер на 51-м году жизни в окружении семьи и друзей.

Синглтон известен по фильмам «Ребята с улицы» (две номинации на «Оскар»), «Двойной форсаж», «Кровь за кровь», работе над сериалами «Американская история преступлений», «Империя» и другими. Он является самым молодым и первым темнокожим в истории кинематографа номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучшая режиссура».