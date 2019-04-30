Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон 

ТК «Звезда» + ещё 13 4 часа назад
Фото: F. Sadou AdMedia Globallookpress
За несколько дней до смерти 51-летний кинорежиссер перенес инсульт.
В Лос-Анджелесе не стало режиссера Джона Дэниела Синглтона. Об этом написал журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи.
Напомним, за несколько дней до смерти у Синглтона случился инсульт. Врачи ввели его в медикаментозную кому и постоянно следили за его состоянием, но не обнаружили никаких признаков его улучшения. Режиссера не стало в больнице, он умер на 51-м году жизни в окружении семьи и друзей.
Синглтон известен по фильмам «Ребята с улицы» (две номинации на «Оскар»), «Двойной форсаж», «Кровь за кровь», работе над сериалами «Американская история преступлений», «Империя» и другими. Он является самым молодым и первым темнокожим в истории кинематографа номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучшая режиссура».
ТК «Звезда»: последние новости
Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией В Германии подали в суд на Лободу Алсу и ее дочь заблокировали доступ к комментариям на своих страницах в Instagram
Шоу-бизнес , Джон Синглтон , The Hollywood Reporter , Лос-Анджелес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в «Роскосмосе»: Обнаружены огромные хищения29
Американские астронавты сломали МКС16
Состояние звезды «Склифосовского» резко ухудшилось1
Россияне смогут продлить отпуск
Опоздал: Два миллиона долларов остались без хозяина
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение