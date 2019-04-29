Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

У актрисы Ириной Сенотовой, известной телезрителям благодаря ролям в сериалах «Кармелита: Цыганская страсть» и «Склифосовский», обнаружен цирроз печени. Из-за ухудшения самочувствия 50-летняя артистка была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник 26 апреля. Врачи диагностировали у Сенотовой почечную недостаточность и двустороннюю пневмонию, после чего начали лечить обнаруженные заболевания. Однако медицинское вмешательство, согласно прессе, не помогало: состояние актрисы не улучшалось, а цвет лица сохранял нездоровую желтизну.

Ситуацию осложнили огромные счета, выставленные медицинским центром за обслуживание: по информации телеграм-канала Mash, семья Сенотовой задолжала учреждению 560 тыс. рублей. Родственникам звезды даже пришлось занимать недостающую сумму у знакомых. Новый диагноз поставили после перевода в другую клинику.

«Сейчас Ирина постоянно в кислородной маске, врачи решают, что делать дальше. Круглые сутки рядом с актрисой — мать, поддерживает дочку и дает ей сил», — говорится в сообщении канала.

Впервые Сенотова обратила внимание на проблемы со здоровьем в начале апреля — из-за сильной боли в животе ей пришлось вызвать «скорую». Тогда врачи предположили, что у женщины желтуха. Актрису положили в больницу и успешно оказали медицинскую помощь — пациентке стало лучше. Уже через 10 дней, впрочем, Сенотовой снова пришлось вызывать врачей из-за возобновившихся болей в животе.

Несмотря предупреждения о возможном развитии асцита — задержки жидкости в брюшной полости — она отказалась от госпитализации. Даже неутихающие боли долгое время не могли побудить актрису лечь в клинику. Со временем Сенотова все-таки поддалась уговорам родственников, которые поместили ее в частный медицинский центр на улице Щепкина. Помимо асцита, специалисты центра диагностировали у нее пневмонию и несколько других опасных заболеваний. Вскоре после этого семья перевела Сенотову в городскую больницу, предположительно, из-за дорогостоящего лечения. Отмечается, что в данный момент актриса находится в реанимации.

С недавних пор СМИ уделяют повышенное внимание состоянию здоровья публичных людей. Происходит это в том числе и по той причине, что в последнее время кончины звезд российского шоу-бизнеса случаются едва ли не ежемесячно.

В частности, в конце минувшего года не стало музыканта Евгения Осина , а 1 января ушел из жизни его коллега Крис Кельми . Немногим позднее общественность потрясли сообщения о смертях Кирилла Толмацкого, широко известного под псевдонимом Децл, и популярной певицы Юлии Началовой. В обоих случаях поклонники были поражены тем, что скончавшимся не исполнилось и сорока лет.

Беседуя с журналистами о смерти своего сына, Ирина Толмацкая предположила, что причиной трагедии стали высокие нагрузки на работе. Женщина рассказала, что музыкант часто жаловался на переутомление и боли, однако отказывался пройти полноценное обследование.

Во время обсуждения смерти Началовой участники многочисленных ток-шоу также говорили о переработках, несерьезном отношении к своему здоровью и отсутствии внимания со стороны близких. Так, многих возмутило, что представители артистки изначально не сообщили о происходящем и до последнего скрывали госпитализацию.

На фоне усиления внимания к состоянию звезд их менеджеры стали охотнее делиться с поклонниками деталями здоровья артистов.

К примеру, продюсер певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, оперативно опубликовала в своем инстаграме информацию о ДТП, в которое попала знаменитость. Менеджер отметила, что была «вынуждена сообщить эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем».