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Еще и цирроз: звезде «Склифосовского» стало хуже 

Рамблер + ещё 8 37 минут назад
Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось, сообщает телеграм-канал «Мэш».
Пять дней назад дочь Сенотовой Мария Оамер в своем инстаграме объявила сбор денег на лечение матери. Девушка не озвучила ни необходимую сумму, ни диагноз, который был поставлен Сенотовой, однако рассказала, что ситуация «патовая» — ее мать в реанимации в очень тяжелом состоянии.
На следующий день СМИ сообщили, что у Сенотовой пневмония.
По данным «Мэша», сначала актриса лечилась в платной клинике Европейский медцентр в Москве. Там ей диагностировали двустороннюю пневмонию и почечную недостаточность и выставили счет в размере 560 тысяч рублей.
Лечение там не давало результатов, начались осложнения и Сенотова была переведена в другую больницу. Там ей диагностировали еще и цирроз печени. В настоящее время актриса дышит при помощи кислородной маски.
Ирина Сенотова играла в театре Современник, Театре имени Маяковского и Большой драмтеатре имени Товстоногова, а также в таких сериалах, как «Кармелита», «Ранетки», «Склифосовский» и «Челночницы».
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Шоу-бизнес , Видео , Мария Оамер
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