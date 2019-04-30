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Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Певица Марина Абросимова (МакSим) обратилась к поклонникам, находясь в больнице после попадания в ДТП. Аудиосообщение в Instagram опубликовала PR-директор певицы Маргарита Соколова.
МакSим поблагодарила фанатов за поддержку, помощь и подарки, сделанные своими руками.
«Пока ещё болит голова и держится температура, но всё становится с каждым днём лучше. Скучаю», — заявила артистка, подчеркнув, что надеется на скорую выписку.
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Ранее Соколова рассказала, что авария, в которой пострадала МакSим, произошла не в России. У машины на скользкой дороге пробило колесо. В результате автомобиль сильно занесло, он врезался в бордюр. Певица получила множественные повреждения мягких тканей. Медики заявили, что жизни артистки ничто не угрожает, жизненно важные органы в результате аварии не пострадали. По прогнозам врачей, она будет находиться на реабилитации до 20 чисел мая.
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Шоу-бизнес , Видео , Маргарита Соколова
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