Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление

Ержан Максим не обижается, что не занял первое место в финале «Голос. Дети»

Казахстанец Ержан Максим, ставший вторым в финале конкурса "Голос. Дети", сказал, что конкурс прошел справедливо, сообщает Sputnik Казахстан Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа Ранее пресс-служба Первого канала сообщила РИА Новости, что будет проведена проверка итогов зрительского голосования финала шестого сезона "Голос. Дети" в связи с тем, что "оператором голосования были отмечены некоторые аномальности". По итогам голосования дочь певицы Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. "После участия в конкурсе "Голос. Дети" изменилось многое, теперь меня узнают не только в родном Уральске, но и во всем Казахстане. Также у меня увеличилось число подписчиков в Instagram. Хочу выразить всем огромную благодарность за поддержку. Считаю, что конкурс прошел справедливо", — приводит Sputnik Казахстан слова Максима. Также певец рассказал, что после выступления в финале конкурса его поддержал и поздравил известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.