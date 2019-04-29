Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление

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Ержан Максим не обижается, что не занял первое место в финале «Голос. Дети» 

РИА Новости 1 час назад
Казахстанец Ержан Максим, ставший вторым в финале конкурса "Голос. Дети", сказал, что конкурс прошел справедливо, сообщает Sputnik Казахстан.
Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила РИА Новости, что будет проведена проверка итогов зрительского голосования финала шестого сезона "Голос. Дети" в связи с тем, что "оператором голосования были отмечены некоторые аномальности". По итогам голосования дочь певицы Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
"После участия в конкурсе "Голос. Дети" изменилось многое, теперь меня узнают не только в родном Уральске, но и во всем Казахстане. Также у меня увеличилось число подписчиков в Instagram. Хочу выразить всем огромную благодарность за поддержку. Считаю, что конкурс прошел справедливо", — приводит Sputnik Казахстан слова Максима.
Также певец рассказал, что после выступления в финале конкурса его поддержал и поздравил известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.
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Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , РИА Новости , ИА Sputnik
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