«Ограничим их круг общения»: после скандала на «Голос. Дети» проведут проверку на детекторе лжи

Компания Group-IB проверит своих сотрудников на детекторе лжи после проведения экспертизы итогов голосования в финале «Голос. Дети». Об этом сообщил гендиректор и основатель компании Илья Сачков в эфире принадлежащего Григорию Березкину телеканала РБК.

«Мы хотим, чтобы за каждым специалистом независимо проверял то, что он сделает, второй наш сотрудник. <…> Плюс, мы ограничим сейчас их круг общения. После проведения экспертизы все пройдут полиграфическое тестирование», — рассказал Сачков.

По его словам, группа специалистов, которая будет заниматься расследованием, будет состоять из 15 человек, хотя обычно группы состоят из 5-7 человек.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования будет проанализирована безопасность системы подсчета голосов. Специалисты выяснят, может ли компания-агрегатор звонков и sms или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования. Также будут проанализированы данные по звонкам и sms с целью выявления аномалий, использования технологий для накрутки голосов.

В финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила 109 тысяч голосов во время sms-голосования и еще 36,5 тысячи по телефону и стала победительницей проекта.

Занявший второе место Ержан Максим набрал почти 62,7 тысячи в sms и чуть более 2,16 тысячи голосов по телефону. Позднее пресс-служба «Первого канала» сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.