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Экспертов проверят на детекторе лжи после победы дочери Алсу на «Голосе» 

Газета.Ru + ещё 31 31 минуту назад
Фото: газета.ру
Гендиректор компании Group-IB, которая займется проверкой итогов голосования в шоу "Голос. Дети", Илья Сачков, заявил, что ответственных за нее экспертов проверят на полиграфе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам Сачкова, к проверке будут привлечены 15 человек, вместо 5-7.
"Мы хотим, чтобы за каждым специалистом независимо проверял то, что он сделает, второй наш сотрудник", — пояснил Сачков.
Он добавил, что после окончания экспертизы сотрудники пройдут полиграфическое тестирование.
Ранее сообщалось, что рейтинг скандального финала "Голос. Дети" обрушился.
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