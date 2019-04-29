Гендиректор компании Group-IB, которая займется проверкой итогов голосования в шоу "Голос. Дети", Илья Сачков, заявил, что ответственных за нее экспертов проверят на полиграфе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам Сачкова, к проверке будут привлечены 15 человек, вместо 5-7.
"Мы хотим, чтобы за каждым специалистом независимо проверял то, что он сделает, второй наш сотрудник", — пояснил Сачков.
Он добавил, что после окончания экспертизы сотрудники пройдут полиграфическое тестирование.
Ранее сообщалось, что рейтинг скандального финала "Голос. Дети" обрушился.