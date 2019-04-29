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Нагиев объяснил, как деньги могли повлиять на итоги финала детского шоу «Голос» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 56 19 часов назад
Фото: @nagiev.universal
Российский телеведущий Дмитрий Нагиев считает, что на итоги финала детского шоу «Голос» могут повлиять люди, которые за деньги звонят с разных номеров по нескольку раз в ходе голосования.
Так он в интервью ФАН прокомментировал победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
«Я не думаю, что поддержка медийных личностей может повлиять на результаты голосования. Повлиять могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз — это мое мнение», — заявил ведущий.
Нагиев надеется, что Первый канал проведет тщательную проверку итогов конкурса, чтобы понять, был ли вброс голосов за одну из участниц финала проекта.
По его словам, за свою репутацию он боролся всю жизнь и не хотел бы подставлять ее из-за подобного скандала.
На вопрос, привел бы он своего ребенка в данный проект, телеведущий сказал, что не нужно ломать психику ребенка с раннего возраста.
«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь — неправильно», — заявил Нагиев.
Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.
Алсу и ее дочь Микелла Абрамова никак не комментировали громкий скандал, но на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.
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Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Нагиев
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