«Из всех щелей»: дочь Алсу травят после победы на «Голос. Дети»

Дочь Алсу Микеллу травят «из всех щелей». Об этом, как сообщает Федеральное агентство новостей, заявила пресс-секретарь Алсу Нина Пономарева.

Три дня назад Микелла Абрамова выиграла шестой сезон шоу «Голос. Дети». После этого Первый канал инициировал проверку результатов зрительского голосования. Как объяснил генеральный директор канала Константин Эрнст, подобного разрыва в голосах между участниками, «пожалуй, не было никогда».

Тем временем в соцсетях стали распространяться теории о том, что отец Микеллы, бизнесмен Ян Абрамов, мог «купить» ее победу.

«То количество гадости, угроз, негатива, помоев и обвинений абсолютно из всех щелей из-за простой победы ребенка, это справедливо?» — задалась вопросом Нина Пономарева.

По ее словам, «все обвинили» 11-летнюю Микеллу «лишь бы обвинить», тогда как девочка ни в чем не виновата: она «мечтала» об участии в шоу «Голос. Дети» с пяти лет, играет на нескольких музыкальных инструментах, каждый день работает — танцует и поет.