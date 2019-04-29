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Дочь Алсу затравили после скандала на шоу «Голос» 

Ura.Ru 32 минуты назад
Пресс-секретарь певицы Алсу Нина Пономарева заявила, что дочери артистки Микелле Абрамовой поступают угрозы от пользователей соцсетей после победы на шоу «Голос. Дети». По мнению представительницы звезды, 10-летнюю девочку напрасно подозревают в нечестном выигрыше.
«Если вы действительно считаете, что никто не травит [Абрамову], то могу развенчать ваш миф. <…> Все обрушились и обвинили лишь бы обвинить. Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише, если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено?» — написала Пономарева в Facebook.
Пресс-секретарь Алсу подчеркнула, что команда 10-летней девочки не готовила песню для финала проекта, потому что не предполагала, что за Абрамову проголосуют зрители.
Победа Микеллы Абрамовой в финале конкурса «Голос. Дети» спровоцировала громкий скандал в социальных сетях. 10-летняя дочь Алсу стала лучшей участницей проекта, набрав почти вдвое больше голосов телезрителей, чем ее ближайший конкурент.
Пользователи соцсетей обвинили редакторов шоу в подтасовке голосов. За Абрамову вступился продюсер Иосиф Пригожин, который заявил, что в случившемся не виновата ни сама девочка, ни ее родители, ни «Первый канал», напоминает агентство Nation News.
страница Марина Савельевой в Facebook
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Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают. «Есть признаки аномального голосования». «Первый канал» проверит, как голосовали за дочь Алсу на шоу «Голос.дети» Не было сепсиса. Писатель Быков назвал истинную причину своей госпитализации
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Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Пригожин
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