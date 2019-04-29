Дочь Алсу затравили после скандала на шоу «Голос»

Пресс-секретарь певицы Алсу Нина Пономарева заявила, что дочери артистки Микелле Абрамовой поступают угрозы от пользователей соцсетей после победы на шоу «Голос. Дети». По мнению представительницы звезды, 10-летнюю девочку напрасно подозревают в нечестном выигрыше.

«Если вы действительно считаете, что никто не травит [Абрамову], то могу развенчать ваш миф. <…> Все обрушились и обвинили лишь бы обвинить. Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише, если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено?» — написала Пономарева в Facebook.

Пресс-секретарь Алсу подчеркнула, что команда 10-летней девочки не готовила песню для финала проекта, потому что не предполагала, что за Абрамову проголосуют зрители.

Победа Микеллы Абрамовой в финале конкурса «Голос. Дети» спровоцировала громкий скандал в социальных сетях. 10-летняя дочь Алсу стала лучшей участницей проекта, набрав почти вдвое больше голосов телезрителей, чем ее ближайший конкурент.

Пользователи соцсетей обвинили редакторов шоу в подтасовке голосов. За Абрамову вступился продюсер Иосиф Пригожин , который заявил, что в случившемся не виновата ни сама девочка, ни ее родители, ни «Первый канал», напоминает агентство Nation News.