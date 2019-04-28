Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей

Первый канал в связи со скандалом вокруг финала шестого сезона телепроекта «Голос. Дети» опубликовал предварительные итоги смс— и телефонного голосования за участников шоу.

Согласно таблице, опубликованной на сайте Первого канала, за победительницу шестого сезона проекта Микеллу Абрамову (участница под номером 7; номера всех участников можно посмотреть в Instagram телепроекта) было отдано 109 тыс. 23 голоса через смс-сообщение и 36 тыс. 428 голосов через телефонные звонки.

На странице проекта в «Одноклассниках» говорится, что стоимость одного смс составляет 50 рублей, а максимальная стоимость звонка не превышает 38 рублей 94 копейки.

Таким образом, поклонники Микеллы суммарно потратили около 6 млн 871 тыс. 842 рублей (5 млн 451 тыс. 150 рублей — смс-голосование и 1 млн 420 тыс. 692 рубля — звонки).

В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. 450 рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. 500 рублей, а звонки — в 1 млн 834 тыс. 950 рублей).

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие сочли, что результаты голосования сфальсифицированы. Интернет-пользователи создали сразу несколько петиций и собирают подписи за пересмотр итогов.