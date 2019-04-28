«Это позор». Понаровская о присуждении ей звания

Певица Ирина Понаровская , появившаяся в эфире канала «Россия 1» в программе "Привет, Андрей!" , посвященной скончавшейся исполнительнице Юлии Началовой, наставницей которой она была, рассказала о присуждении звания Народного артиста, которое она получила в феврале этого года в 66 лет.

Певица отметила, что чувствует себя неловко в этой ситуации из-за того, что произошло это только сейчас, а не на пике ее популярности, как это обычно бывает. Она считает, что получить это звание в таком возрасте — по сути, «позор».

«Когда меня начали поздравлять, я сказала, что лучше бы они сделали это посмертно. Получить это звание в 66 лет… Это позор! Понимаете?" — возмутилась певица, предположив, что в эфир ее заявление не попадет.

В студии она также говорила о том, почему после смерти Юлии Началовой, которую опекала и любила, она нигде не появлялась.

«Почему я должна свое горе выносить напоказ? Мое горе — молчаливое», — подчеркнула Понаровская.

В программы «Судьба человека» у Бориса Корчевникова Началова незадолго до смерти призналась, что скучает по Понаровской и благодарна ей.