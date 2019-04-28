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«Это позор». Понаровская о присуждении ей звания 

Рамблер 39 минут назад
Фото: Рамблер
Певица Ирина Понаровская, появившаяся в эфире канала «Россия 1» в программе "Привет, Андрей!", посвященной скончавшейся исполнительнице Юлии Началовой, наставницей которой она была, рассказала о присуждении звания Народного артиста, которое она получила в феврале этого года в 66 лет.
Певица отметила, что чувствует себя неловко в этой ситуации из-за того, что произошло это только сейчас, а не на пике ее популярности, как это обычно бывает. Она считает, что получить это звание в таком возрасте — по сути, «позор».
«Когда меня начали поздравлять, я сказала, что лучше бы они сделали это посмертно. Получить это звание в 66 лет… Это позор! Понимаете?" — возмутилась певица, предположив, что в эфир ее заявление не попадет.
В студии она также говорила о том, почему после смерти Юлии Началовой, которую опекала и любила, она нигде не появлялась.
«Почему я должна свое горе выносить напоказ? Мое горе — молчаливое», — подчеркнула Понаровская.
В программы «Судьба человека» у Бориса Корчевникова Началова незадолго до смерти призналась, что скучает по Понаровской и благодарна ей.
«Я бы очень хотела сказать ей большое спасибо за те уроки, часы, проведенные вместе. Это дорогого стоит, и это сыграло в моей жизни огромную роль. Я до сих пор эту любовь ко всему хорошему, всему красивому в себе несу и передаю своей дочери», — сказала она.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Ирина Понаровская
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