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Танцующий без трости Билан удивил поклонников 

Рамблер 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан поделился в инстаграме видео своего выступления в Риге, где он танцует на сцене.
«Вчерашний отрыв в Риге под трек «Молния». Спасибо!» — написал он.
Билан пришел на музыкальную премию, опираясь на трость
Однако реакция на зажигательный танец оказалась несколько неожиданной. Фолловеры тут же напомнили Билану что в последнее время он всюду ходит с тростью, что как-то плохо сочетается с такими активными танцами.
«Дима, а где же трость, устали притворяться?»; «Видели, видели, Дима, Ваш отрыв — это было очень круто, кто-то даже, по — моему, забыл про перелом», — написали они.
В феврале певец сообщил, что выступил на сцене в Петербурге со сломанной ногой. Он рассказал, что поскользнулся на льду 18 февраля, когда выходил из подъезда дома. Врачи диагностировали двойной перелом. Однако переносить концерт певец не стал, несмотря на необходимость срочной операции, которую ему сделали уже после выступления.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Дима Билан , Рига
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