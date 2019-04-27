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Валерия Меладзе в соцсетях обвинили в победе дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» 

РИАМО 20 часов назад
Фото: © wikipedia.org
Певца Валерия Меладзе в социальных сетях обвинили в победе дочери певицы Алсу в финале конкурса «Голос. Дети», некоторые даже призвали певца больше не участвовать в шоу, сообщает Газета.ru.
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Победительницей была признана дочь Алсу Микелла Абрамова, за нее проголосовали 56,5% зрителей. Но эту новость с гневом встретили пользователи соцсетей. После оглашения результатов на Меладзе в социальных сетях обрушилась критика. Пользователи возмущались и попросили, чтобы он больше не участвовал в этом шоу.
«Валерий! Ну как же так… Вы не чувствовали, к чему идет финал? Нельзя так с детьми! Не участвуйте больше в этом шоу», — написал один из пользователей.
Первый канал проверит процедуру голосования на финале шоу «Голос. Дети», так как были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников.
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