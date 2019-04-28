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Британцы ждут рыжую Диану 

WomanHit.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Instagram
Букмекеры делают ставки на имя и внешность будущего малыша Маркл
Ребенок принца Гарри и Мегал Маркл должен появиться со дня на день. Ранее об этом также говорили в ​Кенсингтонском дворце. Британские подданные гадают: кто же родиться? Кстати, на этом можно неплохо заработать. Букмекеры уже начали принимать ставки на пол, внешность и имя будущего члена королевской семьи.
Наиболее популярный вариант: ​герцогиня Сассекская родит девочку с рыжими, как у отца, волосами, которую назовут Диана. Так, согласно оценкам посетителей букмекерской конторы William Hill, у принца Гарри и Меган Маркл появится дочь в пяти случаях из семи (ставка ⅖), пишет издание Straits Times. Трое из четырех жителей королевства ставят на то, что малышка появится рыжей.
В букмекерском списке лидирует имя Диана, далее следуют варианты: Грейс, Алиса, Изабелла, Александрина, Виктория и Элизабет.
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