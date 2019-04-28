Лолита пожаловалась на слежку

Певица Лолита Милявская обратилась за помощью к своим фолловерам в соцсети инстаграм. Она попросила помочь ей опознать мужчину, который ведет слежку за ее домом в Болгарии

«За моим домом в Болгарии зачем-то ведётся наблюдение!? Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям», — написала Лолита.

Певица выложила в соцсеть видео с дроном, который летает над ее домом. На кадрах представитель Милявской подходит к припаркованной у забора машине, на заднем сидении которой сидит мужчина, и спрашивает о цели съемки.

«Снимаю природу, снимаю страну», — звучит в ответ.

Дом в Болгарии Лолита и ее супруг купили несколько лет назад. Они проводят здесь довольно много времени, подружились с соседями, которые присматривают за особняком в отсутствие хозяев.