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Лолита пожаловалась на слежку 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская обратилась за помощью к своим фолловерам в соцсети инстаграм. Она попросила помочь ей опознать мужчину, который ведет слежку за ее домом в Болгарии.
«За моим домом в Болгарии зачем-то ведётся наблюдение!? Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям», — написала Лолита.
Певица выложила в соцсеть видео с дроном, который летает над ее домом. На кадрах представитель Милявской подходит к припаркованной у забора машине, на заднем сидении которой сидит мужчина, и спрашивает о цели съемки.
«Снимаю природу, снимаю страну», — звучит в ответ.
Дом в Болгарии Лолита и ее супруг купили несколько лет назад. Они проводят здесь довольно много времени, подружились с соседями, которые присматривают за особняком в отсутствие хозяев.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Болгария
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